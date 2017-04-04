Сумма долгов «Кубани» превышает 278 миллионов рублей

Сумма долгов «Кубани» составляет более 278 миллионов рублей, согласно материалам налоговой службы, поданным в арбитражный суд Краснодарского края.

«Сумма долгов по документам уже превышает 278 миллионов рублей. Задолженность накапливалась более полугода», – сообщил источник в налоговых органах региона.

Инспекция федеральной налоговой ранее направила в арбитражный суд материалы о признании банкротом организации НАО «Футбольный клуб «Кубань». Дело рассматривается в суде первой инстанции. Дата начала слушаний пока не определена.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что вопрос о предполагаемом банкротстве «Кубани» не рассматривается, а оснований для прекращения деятельности команды нет.