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    Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко

    Теги Евгений Плющенко сборная России Елена Водорезова (Буянова) Аделина Сотникова женское катание переходы

    Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    «Сотникова будет тренироваться у Плющенко, сотрудничество с Буяновой завершено», – заявил источник.

    Напомним, что на прошлой неделе двукратный олимпийский чемпион Плющенко официально объявил о завершении карьеры спортсмена и переходе на тренерскую работу.

    Сотникова с 2004 года тренировалась у Елены Буяновой, под руководством которой стала олимпийской чемпионкой Сочи-2014, а также двукратным серебряным призером чемпионатов Европы. Сезон-2016/17 спортсменка пропускала.

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