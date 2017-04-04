Сотникова будет тренироваться под руководством Плющенко

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сотникова будет тренироваться у Плющенко, сотрудничество с Буяновой завершено», – заявил источник.

Напомним, что на прошлой неделе двукратный олимпийский чемпион Плющенко официально объявил о завершении карьеры спортсмена и переходе на тренерскую работу.

Сотникова с 2004 года тренировалась у Елены Буяновой, под руководством которой стала олимпийской чемпионкой Сочи-2014, а также двукратным серебряным призером чемпионатов Европы. Сезон-2016/17 спортсменка пропускала.