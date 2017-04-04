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    Матч «Уфа» – «Спартак» обслужит петербуржец Лапочкин, «Зенит» – «Анжи» – Сухой из Люберец

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия судьи Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Владислав Безбородов Оренбург Краснодар Уфа Евгений Турбин Сергей Лапочкин Виталий Мешков Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Кирилл Левников Артем Чистяков

    Назначены арбитры на матчи 22-го тура чемпионата России.

    8 апреля (суббота)

    «Зенит» – «Анжи»: судья – Алексей Сухой (Люберцы).

    «Терек» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

    «Крылья Советов» – «Амкар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров).

    9 апреля (воскресенье)

    «Уфа» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

    «Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    «Локомотив» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    10 апреля (понедельник)

    «Урал» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Москва).

    «Томь» – «Рубин»: судья – Артем Чистяков (Азов).

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