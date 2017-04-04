Матч «Уфа» – «Спартак» обслужит петербуржец Лапочкин, «Зенит» – «Анжи» – Сухой из Люберец
Назначены арбитры на матчи 22-го тура чемпионата России.
8 апреля (суббота)
«Зенит» – «Анжи»: судья – Алексей Сухой (Люберцы).
«Терек» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов» – «Амкар»: судья – Виталий Мешков (Дмитров).
9 апреля (воскресенье)
«Уфа» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
10 апреля (понедельник)
«Урал» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Москва).
«Томь» – «Рубин»: судья – Артем Чистяков (Азов).
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