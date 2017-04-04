Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился мнением о поражении от (2:3) в матче 21-го тура РФПЛ, к которому было добавлено шесть минут.

«Решение судьи обидно, но его нельзя оспаривать. Понимаю, если бы это было три или четыре, но шесть – сразу настораживает. После первого тайма ничего не добавили, а тут сразу шесть минут.

Понятно, что главный тренер не говорил игрокам тянуть время, тут сработало подсознание игроков. Ребята понимали, что счет 2:2 вполне достойный, и действовали немного по-другому.

Но не стоит забывать, что в добавленное время мы выходили один в один и атаковали. Надо понимать, что такие действия игроков – это часть игры. Вспомните как «Спартак» играл во втором тайме в Оренбурге. Тоже удерживали счет.

не просил команду вставать в защиту и удерживать счет. Видимо игроки думали, что еще чуть-чуть – и они смогут удержать счет.

По картинке казалось, что футболисты симулируют и тянут время, но никакой симуляции не было. Все команды используют такие приемы.

Могу сказать, что игроки «Оренбурга» не валялись специально в конце матча со «Спартаком». В конце игры больно получать по ногам, не надо ко всему относиться предвзято.

Ни в чем не уступали, но мастерство, наверно, повыше у спартаковцев. Зрителям нравятся такие валидольные игры», – сказал Столыпин.

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