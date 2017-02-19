Золото в биатлоне, бой Емельяненко сорвался, пары 1-го раунда Кубка Гагарина и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Российские биатлонисты выиграли эстафету на ЧМ-2017 по биатлону. Это первая победа в мужской эстафете на ЧМ с 2008 года и первая медаль – с 2011-го. Также крутая история про гимн на церемонии награждения.

2. «Магнитка» сыграет с «Куньлунем», «Авангард» – с «Адмиралом» и остальные пары первого раунда Кубка Гагарина.

3. «Челси» победил «Вулверхэмптон», «Хаддерсфилд» сыграл вничью с «Ман Сити» и другие результаты 1/8 финала Кубка Англии. «Лестер», кстати, вылетел.

4. Бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом отменен. У американца обнаружили камни в почках.

5. В европейских чемпионатах дела такие: «Реал» победил «Эспаньол» (Бэйл вернулся и забил), «Бавария» сыграла вничью с «Гертой», «Лацио» одолел «Эмполи».

6. Сергей Устюгов стал 3-м в коньковом спринте на Кубке мира в эстонском Отепя.

7. Валерий Карпин тащит не только «Матч ТВ», но и команду ветеранов: на Кубке легенд Россия забила 13 голов сборной Звезд футбола и вышла в финал.

8. Криштиану Роналду повысил стоимость бренда Nike на 500 миллионов долларов в 2016 году.

9. В НХЛ «Монреаль» проиграл первый матч под руководством Клода Жюльена «Виннипегу» (1:3), несмотря на гол Андрея Маркова. Все результаты дня.

10. Разыгрывающий «Кливленда» Кайри Ирвинг считает, что Земля плоская. Фанат Терри Пратчетта, наверное.

11. Российская саночница Татьяна Иванова одержала победу на Кубке мира в южнокорейском Пхенчхане.

12. Серия А готова ввести видеоповторы с сентября. Нужно только одобрение ФИФА.

13. Каролина Плишкова обыграла Каролин Возняцки в финале турнира в Дохе.

Цитата дня. «Только 4 биатлониста имеют постоянные терапевтические исключения». Президент Международного союза биатлонистов – о медицинских препаратах.