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    Андерс Бессеберг: «Только 4 биатлониста имеют постоянные терапевтические исключения»

    Теги Кубок мира допинг IBU Андерс Бессеберг ЧМ-2017

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что только у четырех биатлонистов есть терапевтические исключения на прием запрещенных препаратов.

    «На конгрессе IBU обсуждались вопросы по терапевтическим исключениям. Я рад сообщить вам, что среди тысячи профессиональных биатлонистов, из которых около 350 выступают на международном уровне, есть только четыре спортсмена, имеющих постоянные терапевтические исключения.

    Назвать их имена мы ни в коем случае не можем, так как это частная медицинская информация», – сказал Бессеберг.

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