Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что только у четырех биатлонистов есть терапевтические исключения на прием запрещенных препаратов.

«На конгрессе IBU обсуждались вопросы по терапевтическим исключениям. Я рад сообщить вам, что среди тысячи профессиональных биатлонистов, из которых около 350 выступают на международном уровне, есть только четыре спортсмена, имеющих постоянные терапевтические исключения.

Назвать их имена мы ни в коем случае не можем, так как это частная медицинская информация», – сказал Бессеберг.