Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг в подкасте одноклубников Ченнинга Фрая и Ричарда Джефферсона, которые предложили обсудить конспирологические теории, заявил о том, что Земля плоская.

«Это не просто конспирологическая теория. Земля действительно плоская.

Каждый может увидеть это. Говорю вам, это у каждого перед глазами. Они врут нам.

Мне всегда внушали, что Земля круглая. Но если подумать о том, как мы передвигаемся, что видим во время путешествий, то можете ли вы поверить в то, что мы вращаемся вокруг Солнца, что есть вся эта геометрия планет и звезд, которые совершают свои обороты в определенное время... Нет никакой конкретной информации кроме той, которую нам дают они», – рассказал Ирвинг.