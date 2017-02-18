ЧМ-2017. Эстафета. Волков, Цветков, Бабиков и Шипулин выступят в гонке
Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене состоится мужская эстафета. За сборную России выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
- Дата проведения
- 18 февраля, 16.45
Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Эстафета
Россия (№2): Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин.
Германия (№1): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.
Норвегия (№3): Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свенсен, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.
Украина (№4): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.
Франция (№5): Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад.
Австрия (№6): Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер.
Швеция (№16): Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.
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