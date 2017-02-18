Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене состоится мужская эстафета. За сборную России выступят Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Дата проведения 18 февраля, 16.45

Россия (№2): Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

Германия (№1): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемп.

Норвегия (№3): Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свенсен, Тарьей Бо, Йоханнес Бо.

Украина (№4): Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный.

Франция (№5): Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Фильон-Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад.

Австрия (№6): Даниэль Мезотич, Юлиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер.

Швеция (№16): Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.