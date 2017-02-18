Роналду повысил стоимость бренда Nike на 500 миллионов долларов в 2016 году

Нападающий и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2016 году на 500 долларов повысил стоимость бренда компании Nike.

Футболист рекламировал производителя спортивной экипировки на своих страницах в социальных сетях. У португальца около 260 миллионов подписчиков.

Нападающий стал третьим спортсменом в истории, который заключил с Nike пожизненный контракт. Он будет ежегодно получать от компании 24 миллиона долларов.

Футболист упомянул о Nike в своих сообщениях в общей сложности 1703 раза. На эти сообщения более двух миллиардов раз отреагировали в форме лайков, комментариев, репостов и тому подобного.