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    Роналду повысил стоимость бренда Nike на 500 миллионов долларов в 2016 году

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид примера Испания бизнес Nike интернет

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2016 году на 500 долларов повысил стоимость бренда компании Nike.

    Футболист рекламировал производителя спортивной экипировки на своих страницах в социальных сетях. У португальца около 260 миллионов подписчиков.

    Нападающий стал третьим спортсменом в истории, который заключил с Nike пожизненный контракт. Он будет ежегодно получать от компании 24 миллиона долларов.

    Футболист упомянул о Nike в своих сообщениях в общей сложности 1703 раза. На эти сообщения более двух миллиардов раз отреагировали в форме лайков, комментариев, репостов и тому подобного.

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