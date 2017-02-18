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    Кубок Англии. «Хаддерсфилд» против «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси» и другие матчи

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    В 1/8 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд» примет «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси», «Фулхэм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Блэкберн» – с «Манчестер Юнайтед», «Саттон Юнайтед» встретится с «Арсеналом».

    Кубок Англии

    1/8 финала

    Бернли – Линкольн Сити
    Дата проведения
    18 февраля, 15.30, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика
    Мидлсбро – Оксфорд
    Дата проведения
    18 февраля, 18.00, «Риверсайд»
    превью матча онлайн статистика
    Хаддерсфилд – Манчестер Сити
    Дата проведения
    18 февраля, 18.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика
    Миллуолл – Лестер
    Дата проведения
    18 февраля, 18.00, «Нью Ден»
    превью матча онлайн статистика
    Вулверхэмптон – Челси
    Дата проведения
    18 февраля, 20.30, «Молине Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Фулхэм – Тоттенхэм
    Дата проведения
    19 февраля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
    превью матча онлайн статистика
    Блэкберн – Манчестер Юнайтед
    Дата проведения
    19 февраля, 19.15, «Ивуд Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Саттон Юнайтед – Арсенал
    Дата проведения
    20 февраля, 22.55, «The Borough Sports Ground»
    превью матча онлайн статистика

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