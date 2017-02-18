В 1/8 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд» примет «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси», «Фулхэм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Блэкберн» – с «Манчестер Юнайтед», «Саттон Юнайтед» встретится с «Арсеналом».

Кубок Англии

1/8 финала

