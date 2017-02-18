Кубок Англии. «Хаддерсфилд» против «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси» и другие матчи
В 1/8 финала Кубка Англии «Хаддерсфилд» примет «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон» – «Челси», «Фулхэм» сыграет с «Тоттенхэмом», «Блэкберн» – с «Манчестер Юнайтед», «Саттон Юнайтед» встретится с «Арсеналом».
Кубок Англии
1/8 финала
- Дата проведения
- 18 февраля, 15.30, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 18 февраля, 18.00, «Риверсайд»
- Дата проведения
- 18 февраля, 18.00, «Джон Смитс»
- Дата проведения
- 18 февраля, 18.00, «Нью Ден»
- Дата проведения
- 18 февраля, 20.30, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 19 февраля, 19.15, «Ивуд Парк»
- Дата проведения
- 20 февраля, 22.55, «The Borough Sports Ground»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.