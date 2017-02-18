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    Серия А готова ввести видеоповторы в судействе с сентября

    Теги серия А Италия ФИФА судьи Роберто Розетти Федерация футбола Италии

    Итальянская федерация футбола заявила, что готова ввести видеоповторы в судействе серии А с сентября.

    «Как только ФИФА решит, что экспериментальная фаза окончена и одобрит использование видеоповторов, наша федерация будет готова, хоть с сентября.

    Мы одними из первых в мире опробовали эту технологию под руководством бывшего арбитра Роберто Розетти», – сказал генеральный директор федерации Микеле Ува.

    Предполагается, что два рефери на основании видеозаписи будут принимать решения в спорных ситуациях, например, в случаях с голами, нарушениями в штрафной и удалениями.

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