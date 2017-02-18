В 21-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Гертой», «РБ Лейпциг» встретится с менхенгладбахской «Боруссией».

Чемпионат Германии

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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