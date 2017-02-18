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    Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» против «Вольфсбурга», «Герта» – «Бавария» и другие матчи

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    В 21-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Гертой», «РБ Лейпциг» встретится с менхенгладбахской «Боруссией».

    Чемпионат Германии

    21-й тур

    Аугсбург – Байер 1:3 (0:2, 1:1)
    Дата проведения
    17 февраля, 22.30, «SGL Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 23 Бельараби, 0:2 – 40 Эрнандес, 1:2 – 60 Кор, 1:3 – 65 Эрнандес.
    АугсбургХитц, Верхаг, Янкер, Хинтереггер, Макс, Байер, Тайгль (Чжи Дон Вон, 71), Кор (Ляйтнер, 88), Гу Чжа Чхоль, Усами, Бобадилья.
    БайерЛено, Хенрихс, Едвай, Драгович, Венделл, Бендер (Арангис, 44), Кампль, Бельараби, Хавертц, Брандт (Фолланд, 60), Эрнандес (Баумгартлингер, 67).
    Предупреждения:
    Макс (45), Верхаг (61), Венделл (76), Кор (87).
    Айнтрахт Ф – Ингольштадт-04
    Дата проведения
    18 февраля, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хоффенхайм-1899 – Дармштадт
    Дата проведения
    18 февраля, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Герта – Бавария
    Дата проведения
    18 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Майнц – Вердер
    Дата проведения
    18 февраля, 17.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия Д – Вольфсбург
    Дата проведения
    18 февраля, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Гамбург – Фрайбург
    Дата проведения
    18 февраля, 20.30, «Имтех Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия М – РБ Лейпциг
    Дата проведения
    19 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Кельн – Шальке-04
    Дата проведения
    19 февраля, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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