Чемпионат Германии. Дортмундская «Боруссия» против «Вольфсбурга», «Герта» – «Бавария» и другие матчи
В 21-м туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет «Вольфсбург», «Бавария» сыграет с «Гертой», «РБ Лейпциг» встретится с менхенгладбахской «Боруссией».
Чемпионат Германии
21-й тур
- Дата проведения
- 17 февраля, 22.30, «SGL Арена»
-
Аугсбург –
Хитц, Верхаг, Янкер, Хинтереггер, Макс, Байер, Тайгль (Чжи Дон Вон, 71), Кор (Ляйтнер, 88), Гу Чжа Чхоль, Усами, Бобадилья.
-
Байер –
Лено, Хенрихс, Едвай, Драгович, Венделл, Бендер (Арангис, 44), Кампль, Бельараби, Хавертц, Брандт (Фолланд, 60), Эрнандес (Баумгартлингер, 67).
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Коммерцбанк-Арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Райн-Неккар-Арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Кофас-Арена»
- Дата проведения
- 18 февраля, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 18 февраля, 20.30, «Имтех Арена»
- Дата проведения
- 19 февраля, 17.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 19 февраля, 19.30, «РейнЭнергиШтадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.