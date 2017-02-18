НХЛ. «Детройт» играет с «Вашингтоном», «Монреаль» против «Виннипега» и другие матчи
В НХЛ продолжают проходить матчи регулярного чемпионата.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 февраля, 21.00, «HSBC Arena»
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- Дата проведения
- 18 февраля, 22.00, «Centre Bell»
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- Дата проведения
- 18 февраля, 22.00, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 19 февраля, 03.00, «United Center»
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- Дата проведения
- 19 февраля, 03.00, «Air Canada Centre»
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- Дата проведения
- 19 февраля, 03.00, «Prudential Center»
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- Дата проведения
- 19 февраля, 04.00, «Gila River Arena»
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- Дата проведения
- 19 февраля, 04.00, «American Airlines Center»
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- Дата проведения
- 19 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
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- Дата проведения
- 19 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
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- Дата проведения
- 19 февраля, 06.00, «Staples Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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