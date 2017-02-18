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    НХЛ. «Детройт» играет с «Вашингтоном», «Монреаль» против «Виннипега» и другие матчи

    Теги результаты Нью-Джерси Айлендерс Баффало Оттава Монреаль Торонто Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Эдмонтон Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Виннипег

    В НХЛ продолжают проходить матчи регулярного чемпионата.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Баффало – Сент-Луис
    Дата проведения
    18 февраля, 21.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Монреаль – Виннипег
    Дата проведения
    18 февраля, 22.00, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Детройт – Вашингтон
    Дата проведения
    18 февраля, 22.00, «Joe Louis Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Чикаго – Эдмонтон
    Дата проведения
    19 февраля, 03.00, «United Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Торонто – Оттава
    Дата проведения
    19 февраля, 03.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Нью-Джерси – Айлендерс
    Дата проведения
    19 февраля, 03.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Аризона – Сан-Хосе
    Дата проведения
    19 февраля, 04.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Даллас – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    19 февраля, 04.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Миннесота – Нэшвилл
    Дата проведения
    19 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Ванкувер – Калгари
    Дата проведения
    19 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Лос-Анджелес – Флорида
    Дата проведения
    19 февраля, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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