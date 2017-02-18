ЧМ-2017. Организаторы перепутали гимн России, биатлонисты по предложению Губерниева спели слова сами
Организаторы чемпионата мира в Хохфильцене во время церемонии награждения эстафеты включили старый гимн России.
После вручения золотых наград российской команде был включен гимн 1990-2000 годов (музыка М. И. Глинки). Мелодия гимна доиграла до конца. В зрительном зале раздался свист, болельщики начали петь гимн.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев, который присутствовал на награждении, вышел на сцену, взял микрофон у ведущего церемонии и предложил биатлонистам спеть а капелла. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин спели слова современного гимна.
Когда спортсмены закончили петь, организаторы включили правильную версию гимна и принесли извинения.
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