Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЧМ-2017. Организаторы перепутали гимн России, биатлонисты по предложению Губерниева спели слова сами

    Теги сборная России видео Дмитрий Губерниев Антон Шипулин Алексей Волков Антон Бабиков Максим Цветков ЧМ-2017

    Организаторы чемпионата мира в Хохфильцене во время церемонии награждения эстафеты включили старый гимн России.

    После вручения золотых наград российской команде был включен гимн 1990-2000 годов (музыка М. И. Глинки). Мелодия гимна доиграла до конца. В зрительном зале раздался свист, болельщики начали петь гимн.

    Российский комментатор Дмитрий Губерниев, который присутствовал на награждении, вышел на сцену, взял микрофон у ведущего церемонии и предложил биатлонистам спеть а капелла. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин спели слова современного гимна.

    Когда спортсмены закончили петь, организаторы включили правильную версию гимна и принесли извинения.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться