В 23-м туре чемпионата Испании хихонский «Спортинг» примет «Атлетико», «Реал» сыграет с «Эспаньолом», «Севилья» – с «Эйбаром», «Барселона» встретится с «Леганесом».

Чемпионат Испании

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица примеры

Статистика примеры