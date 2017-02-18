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    Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эспаньол», «Севилья» против «Эйбара» и другие матчи

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    В 23-м туре чемпионата Испании хихонский «Спортинг» примет «Атлетико», «Реал» сыграет с «Эспаньолом», «Севилья» – с «Эйбаром», «Барселона» встретится с «Леганесом».

    Чемпионат Испании

    23-й тур

    Гранада – Бетис 4:1 (3:0, 1:1)
    Дата проведения
    17 февраля, 22.45, «Нуэво Лос Карменес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 18 Карсела-Гонсалес, 2:0 – 28 Рамос, 3:0 – 33 Перейра, 4:0 – 64 Рамос, 4:1 – 75 Петрос.
    ГранадаОчоа, Ингасон, Сильва, Литри (Куэнка, 72), Хонгла, Перейра, Агбо, Мубарак (Серджи Сампер, 70), Карсела-Гонсалес (Коне, 79), Фулькье, Рамос.
    БетисАдан, Тошка, Дурмиси, Пиччини (Сехудо, 70), Манди, Пардо, Донк (Санабрия, 46), Петрос, Мартен, Рубен Кастро, Алегрия (Матиас Науэль, 61).
    Предупреждения:
    Мубарак (40), Мартен (49), Перейра (55), Рамос (62), Агбо (81).
    Удаления:
    Перейра (66), Матиас Науэль (66).
    Спортинг Хихон – Атлетико
    Дата проведения
    18 февраля, 15.00, «Эль Молиньон»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Мадрид – Эспаньол
    Дата проведения
    18 февраля, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Депортиво – Алавес
    Дата проведения
    18 февраля, 20.30, «Риасор»
    превью матча онлайн статистика
    Севилья – Эйбар
    Дата проведения
    18 февраля, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Вильярреал
    Дата проведения
    19 февраля, 14.00, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Валенсия – Атлетик
    Дата проведения
    19 февраля, 18.15, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Сельта – Осасуна
    Дата проведения
    19 февраля, 20.30, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Барселона – Леганес
    Дата проведения
    19 февраля, 22.45, «Камп Ноу»
    превью матча онлайн статистика
    Малага – Лас-Пальмас
    Дата проведения
    20 февраля, 22.45, «Ла Росаледа»
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    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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