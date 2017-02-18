Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Эспаньол», «Севилья» против «Эйбара» и другие матчи
В 23-м туре чемпионата Испании хихонский «Спортинг» примет «Атлетико», «Реал» сыграет с «Эспаньолом», «Севилья» – с «Эйбаром», «Барселона» встретится с «Леганесом».
Чемпионат Испании
23-й тур
- Дата проведения
- 17 февраля, 22.45, «Нуэво Лос Карменес»
- Голы:
- 1:0 – 18 Карсела-Гонсалес, 2:0 – 28 Рамос, 3:0 – 33 Перейра, 4:0 – 64 Рамос, 4:1 – 75 Петрос.
-
Гранада –
Очоа, Ингасон, Сильва, Литри (Куэнка, 72), Хонгла, Перейра, Агбо, Мубарак (Серджи Сампер, 70), Карсела-Гонсалес (Коне, 79), Фулькье, Рамос.
-
Бетис –
Адан, Тошка, Дурмиси, Пиччини (Сехудо, 70), Манди, Пардо, Донк (Санабрия, 46), Петрос, Мартен, Рубен Кастро, Алегрия (Матиас Науэль, 61).
- Удаления:
- Перейра (66), Матиас Науэль (66).
- Дата проведения
- 18 февраля, 15.00, «Эль Молиньон»
- Дата проведения
- 18 февраля, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 18 февраля, 20.30, «Риасор»
- Дата проведения
- 18 февраля, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 19 февраля, 14.00, «Аноэта»
- Дата проведения
- 19 февраля, 18.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 19 февраля, 20.30, «Балайдос»
- Дата проведения
- 19 февраля, 22.45, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 20 февраля, 22.45, «Ла Росаледа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.