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    Отменен бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона

    Теги Федор Емельяненко Скотт Кокер Мэтт Митрион Bellator

    Бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который должен был пройти рано утром в воскресенье по московскому времени на турнире Bellator 172, отменен.

    «Мэтт Митрион не сможет выступать на турнире Bellator 172 по причине болезни. Новый главный поединок вечера – Джош Томсон против Патрики Фрейре», – написал президент Bellator Скотт Кокер в своем твиттере.

    Никаких уточняющих деталей пока не сообщается.

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