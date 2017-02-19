Отменен бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона

Бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который должен был пройти рано утром в воскресенье по московскому времени на турнире Bellator 172, отменен.

«Мэтт Митрион не сможет выступать на турнире Bellator 172 по причине болезни. Новый главный поединок вечера – Джош Томсон против Патрики Фрейре», – написал президент Bellator Скотт Кокер в своем твиттере.

Никаких уточняющих деталей пока не сообщается.