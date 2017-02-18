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    Кубок Легенд. Россия с Филимоновым, Карпиным и Широковым обыграла Голландию

    Теги Егор Титов Роман Широков сборная Голландии сборная России Валерий Карпин Кубок легенд товарищеские матчи (сборные)

    В матче международного Кубка Легенд Сборная России играет с командой Голландии.

    Кубок Легенд

    Россия – Голландия – 6:5 (2:1)

    Голы: Корнаухов, 5. Смертин, 14. Титов, 23. Карпин, 26. Алдонин, 32. Широков, 39 — ван Хойдонк, 13, 28. Молс, 29, 35. Деннебом, 31.

    Сборная России: Александр Филимонов, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Константин Головской, Константин Зырянов, Роман Широков, Валерий Карпин, Алексей Смертин, Егор Титов. Тренирует команду Валерий Гладилин.

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