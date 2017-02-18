Кубок Легенд. Россия с Филимоновым, Карпиным и Широковым обыграла Голландию
В матче международного Кубка Легенд Сборная России играет с командой Голландии.
Россия – Голландия – 6:5 (2:1)
Голы: Корнаухов, 5. Смертин, 14. Титов, 23. Карпин, 26. Алдонин, 32. Широков, 39 — ван Хойдонк, 13, 28. Молс, 29, 35. Деннебом, 31.
Сборная России: Александр Филимонов, Олег Корнаухов, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Константин Головской, Константин Зырянов, Роман Широков, Валерий Карпин, Алексей Смертин, Егор Титов. Тренирует команду Валерий Гладилин.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.