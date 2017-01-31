Стадион в Питере стоит 41,712 млрд рублей, паралимпийцам пока не разрешили отбираться на Игры-2018 и другие новости утра

Утренний дайджест – с главными новостями дня.

1. Бранислав Иванович ведет финальные переговоры с «Зенитом» и будет получать около 3 млн евро в год. «Советский спорт» уверен, что в Питер также переедет Дэйви Проппер из ПСВ (16 млн евро).

2. Российским паралимпийцам пока не разрешили участвовать в квалификации зимней Олимпиады-2018. «Что тут сделаешь, надо работать дальше», – сказал Виталий Мутко.

3. 41,712 миллиарда рублей – именно столько составляет сметная стоимость стадиона в Санкт-Петербурге. Больше дорожать не должен.

4. «Торпедо» и московское «Динамо» гарантированно вышли в плей-офф КХЛ. Скоро конец регулярки.

5. «Фиорентина», оказывается, собиралась взять Алана Дзагоева в случае продажи Николы Калинича в Китай за 45 млн евро. Но сделка с китайцами сорвалась, и Алан остался в Москве.

6. В НХЛ снова обсуждают Олимпиаду. Гэри Беттмэн уверен, что МОК ужасно ошибся, «когда сказал, что не хочет платить за расходы на игроков НХЛ». А звезды лиги Коннор Макдэвид и Джонатан Тэйвс сказали, что игроки из НХЛ должны быть на Играх-2018.

7. В НБА «Бостон» обыграл «Детройт», «Кливленд» уступил «Далласу». Другие результаты – здесь.

8. «Вильярреал» хочет купить Сердара Азмуна, но «Ростов» не собирается продавать его до конца сезона. А уже летом возможен вариант с «Эвертоном».

9. В АПЛ – новый Пайет: форвард «Лестера» Леонардо Ульоа обвинил Клаудио Раньери в предательстве и сказал, что больше не будет выходить на поле.

10. На чемпионате мира по хоккею с мячом Россия в полном порядке: стартовали с победы над Казахстаном (9:2).

Цитата дня. «Думаю, бой с Мейвезером на 1 млрд долларов состоится не позже начала 2018 года». МакГрегор снова шумит.