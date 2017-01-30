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    «Ростов» не продаст Азмуна до лета, игроком интересуется «Эвертон»

    Теги Ростов Эвертон Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Вильярреал примера Испания возможные трансферы Сердар Азмун

    «Ростов» не продаст нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна, сообщает сайт телеканала «Матч ТВ». 

    До конца сезона Азмун останется в «Ростове», но летом, вероятно, покинет ростовский клуб.

    К иранскому форварду проявляет интерес «Эвертон».

    Ливерпульский клуб давно следит за Азмуном. Важный фактор в пользу приобретения Азмуна — иранский владелец «Эвертона», партнер Алишера Усманова Фархад Мошири.

    Подробную статистику выступлений Азмуна вы можете посмотреть здесь.

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