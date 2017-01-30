«Ростов» не продаст Азмуна до лета, игроком интересуется «Эвертон»
«Ростов» не продаст нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна, сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».
До конца сезона Азмун останется в «Ростове», но летом, вероятно, покинет ростовский клуб.
К иранскому форварду проявляет интерес «Эвертон».
Ливерпульский клуб давно следит за Азмуном. Важный фактор в пользу приобретения Азмуна — иранский владелец «Эвертона», партнер Алишера Усманова Фархад Мошири.
Подробную статистику выступлений Азмуна вы можете посмотреть здесь.
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