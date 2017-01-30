«Ростов» не продаст Азмуна до лета, игроком интересуется «Эвертон»

не продаст нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна, сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

До конца сезона Азмун останется в «Ростове», но летом, вероятно, покинет ростовский клуб.

К иранскому форварду проявляет интерес .

Ливерпульский клуб давно следит за Азмуном. Важный фактор в пользу приобретения Азмуна — иранский владелец «Эвертона», партнер Алишера Усманова Фархад Мошири.

Подробную статистику выступлений Азмуна вы можете посмотреть здесь.