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    «Вильярреал» хочет приобрести Азмуна у «Ростова»

    Теги Ростов Премьер-лига Россия Вильярреал примера Испания возможные трансферы Алешандре Пато Сердар Азмун Тяньцзинь Цюаньцзянь

    Форвард «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Испании.

    По информации As, испанский клуб рассчитывает приобрести иранца или зимой, или в летний трансферный период. «Вильярреал» хочет вложить в приобретение форварда деньги, вырученные от продажи Алешандре Пато в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

    Пато практически завершил свой переход в китайский клуб, однако у сторон есть разногласия по зарплате игрока.

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