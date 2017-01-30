«Вильярреал» хочет приобрести Азмуна у «Ростова»

Форвард Сердар Азмун может продолжить карьеру в Испании.

По информации As, испанский клуб рассчитывает приобрести иранца или зимой, или в летний трансферный период. хочет вложить в приобретение форварда деньги, вырученные от продажи в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Пато практически завершил свой переход в китайский клуб, однако у сторон есть разногласия по зарплате игрока.