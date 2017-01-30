«Вильярреал» хочет приобрести Азмуна у «Ростова»
Форвард «Ростова» Сердар Азмун может продолжить карьеру в Испании.
По информации As, испанский клуб рассчитывает приобрести иранца или зимой, или в летний трансферный период. «Вильярреал» хочет вложить в приобретение форварда деньги, вырученные от продажи Алешандре Пато в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Пато практически завершил свой переход в китайский клуб, однако у сторон есть разногласия по зарплате игрока.
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