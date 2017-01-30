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    Джонатан Тэйвс: «Без игроков из НХЛ хоккей будет представлен в ложном свете на Олимпиаде»

    Теги Чикаго сборная Канады НХЛ Джонатан Тэйвс Кубок мира чемпионат мира Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвс высказался в пользу участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.

    «Я не думаю, что только канадцы хотят поехать на Олимпиаду. У всех энхаэловцев есть желание представлять свои страны на этом уровне. По моему мнению, это нельзя в полной мере сравнивать с Кубком мира или чемпионатами мира. Олимпиада – совсем другое.

    Если лучшие хоккеисты мира не будут играть за свои страны, то я не знаю, что сказать. Мне кажется, в таком случае мы представим наш спорт в ложном свете на очень высоком уровне.

    Было много обсуждений, игроки продвигают их, поскольку они заинтересованы в том, чтобы поехать. Хоккеисты хотят участвовать. Но я думаю, что заинтересованность должна быть и у игроков, и у лиги. Считаю, НХЛ должна быть представлена на Олимпиаде», – дал комментарии канадец.

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