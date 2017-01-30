«Торпедо» и московское «Динамо» обеспечили себе место в плей-офф КХЛ
«Торпедо» и московское «Динамо» обеспечили себе попадание в плей-офф КХЛ.
Это стало известно сегодня, когда нижегородцы победили «Спартак» (5:1), а бело-голубые досрочно вышли в игры на вылет после поражения «Йокерита» от минского «Динамо».
Московский клуб, набравший 98 очков, уже не опустится ниже восьмого места в Западной конференции, которое на данный момент занимает «Йокерит», на счету которого 82 очка.
На данный момент «Торпедо» набрало 101 очко после 55 матчей.
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