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    «Торпедо» и московское «Динамо» обеспечили себе место в плей-офф КХЛ

    Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Динамо

    «Торпедо» и московское «Динамо» обеспечили себе попадание в плей-офф КХЛ.

    Это стало известно сегодня, когда нижегородцы победили «Спартак» (5:1), а бело-голубые досрочно вышли в игры на вылет после поражения «Йокерита» от минского «Динамо».

    Московский клуб, набравший 98 очков, уже не опустится ниже восьмого места в Западной конференции, которое на данный момент занимает «Йокерит», на счету которого 82 очка.

    На данный момент «Торпедо» набрало 101 очко после 55 матчей.

    Таблица КХЛ

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