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    Коннор Макдэвид: «100 процентов, что игроки из НХЛ должны поехать на Олимпиаду»

    Теги Эдмонтон НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Коннор Макдэвид

    Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид считает, что хоккеисты из НХЛ должны принять участие в Олимпиаде-2018.

    «Игроки из НХЛ должны сыграть на Олимпиаде, и я надеюсь, что они будут там.

    Есть много людей выше меня, которые будут это решать, но 100 процентов, что энхаэловцы должны поехать туда.

    Честно говоря, не могу представить Олимпиаду без хоккеистов из НХЛ», – заявил Макдэвид.

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