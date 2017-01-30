Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым интересовалась .

была очень близка к тому, чтобы продать этой зимой Николу Калинича. Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал за нападающего 45 миллионов евро, «Фиорентина» осталась в восторге от предложения, стороны обо всем договорились, сделка была почти оформлена. Но Калинич отказался в последний момент, не захотев переезжать в Китай.

Если бы трансфер свершился, «Фиорентина» искала бы игроков на две позиции. Одна из них — центральный нападающий, то есть замена Калиничу, другая — десятый номер. Если бы хорват был продан в Китай, «Фиорентина» была готова делать официальное предложение по Алану Дзагоеву. Полузащитник ЦСКА шел в списке флорентийского клуба в числе первых. Еще не факт, что армейцы его приняли бы, но «Фиорентина» была настроена решительно.

Продажа Калинича сорвалась, и «Фиорентина» не стала обращаться в ЦСКА. В итоге вчера «Фиорентина» закрыла сделку по Риккардо Сапонаре — полузащитнику «Эмполи», выступающему на позиции Дзагоева. Интересно, что «Фиорентина» взяла Сапонару в аренду на полтора года, сумма выкупа — десять миллионов евро. Не продав Калинича, ничего большего «Фиорентина» позволить себе не смогла. В противном случае приоритетным вариантом был бы Дзагоев, а не Сапонара, и ЦСКА мог получить предложение в 15-20 миллионов евро», – сказал Арустамян.