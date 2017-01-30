Форвард Леонардо Ульоа заявил, что не намерен дальше играть за «лис».

«Я пишу это со всем уважением к болельщикам «Лестера». Чувствую, что Раньери предал меня, а клуб унизил. Я больше не буду за них играть», – изложил позицию нападающий.

Реакция футболиста, по всей видимости, обусловлена тем, что «Лестер» отказался продать его «Сандерленду». В нынешнем сезоне аргентинец отыграл в премьер-лиге 12 матчей, проводя на поле в среднем по 20 минут.