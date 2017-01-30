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    Леонардо Ульоа: «Раньери меня предал. Я не буду играть за «Лестер»

    Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Сандерленд Клаудио Раньери Лестер Леонардо Ульоа

    Форвард «Лестера» Леонардо Ульоа заявил, что не намерен дальше играть за «лис».

    «Я пишу это со всем уважением к болельщикам «Лестера». Чувствую, что Раньери предал меня, а клуб унизил. Я больше не буду за них играть», – изложил позицию нападающий.

    Реакция футболиста, по всей видимости, обусловлена тем, что «Лестер» отказался продать его «Сандерленду». В нынешнем сезоне аргентинец отыграл в премьер-лиге 12 матчей, проводя на поле в среднем по 20 минут.

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