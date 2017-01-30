Иванович готов вылететь в Россию на финальные переговоры с «Зенитом»

Защитник Бранислав Иванович готов вылететь в Россию сегодняшним вечером.

По информации журналиста Daily Mail Саймона Джонса, футболист проведет финальные переговоры с .

Защитник может заключить с петербургским клубом контракт на 2,5 года с опцией продления еще на сезон.

«Челси» готов отпустить футболиста без трансферной компенсации.

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