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    Иванович готов вылететь в Россию на финальные переговоры с «Зенитом»

    Теги Зенит Бранислав Иванович Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы

    Защитник «Челси» Бранислав Иванович готов вылететь в Россию сегодняшним вечером.

    По информации журналиста Daily Mail Саймона Джонса, футболист проведет финальные переговоры с «Зенитом».

    Защитник может заключить с петербургским клубом контракт на 2,5 года с опцией продления еще на сезон.

    «Челси» готов отпустить футболиста без трансферной компенсации.

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