Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн рассказал о ситуации с возможным неучастием игроков в Олимпиаде-2018 в .

– С Олимпиадой ситуация все такая же. На каком этапе вы сейчас?

– Получается, что ни на каком. У меня нет новой информации с декабря, когда мы встречались с владельцами клубов. Вчера обсуждение не заняло и 10 минут, потому ничего нового нет. Клубы считают, что перерыв очень плохо сказывается на соревновательности чемпионата, на календаре.

И я думаю, МОК сделал ужасную ошибку, когда сказал, что не хочет платить за расходы на игроков НХЛ. Потому что были владельцы клубов, которые были не против поездки на Олимпиаду. Теперь, даже если МОК хочет платить, это уже неважно, потому что владельцы клубов подумали: «Подождите-ка, если МОК не ценит участие хоккеистов НХЛ в Играх, то почему мы должны останавливать наш сезон?» Это несправедливо по отношению к болельщикам. Это время, когда нет ни американского футбола, ни бейсбола.

Игроки и тренеры жалуются на сжатый календарь в этом сезоне, который получился таким из-за желания Ассоциации игроков НХЛ дать 5-дневный отдых хоккеистам в обмен на игру 3 на 3 в Матче всех звезд. Отчасти сжатый календарь получился и из-за Кубка мира. Мы хотим, чтобы у нас были как можно лучше и регулярный сезон, и плей-офф, а перерыв почти на три недели этому не способствует.

– Судя по вашим словам, владельцы клубов разозлились на МОК.

– Нет, они не разозлились, пожалуйста не используйте это слово. Тут вопрос больше вот в чем. В какое-то время среди владельцев были те, кто выступал за участие в Олимпиаде, были те, кто всегда против, и те, которые никогда об этом и не думали.

Мы были на 5 Олимпиадах и, глядя на то, что это значило... Владельцы клубов пришли к выводу, что все-таки очень плохо делать такой перерыв в сезоне – а у нас и игроков есть обязательства перед хоккеем и болельщиками.

Когда мы были в Ванкувере и Солт-Лейк-Сити, это были совсем другие Игры – особенно это касается того, как за ними следили в Северной Америке. Опять же логистика гораздо проще. Когда же приходится ехать через полмира, все по-другому, включая освещение Игр на ТВ.

– Если на Олимпиаду поедут любители, не упадут ли рейтинги на американском телевидении в прайм-тайм?

– Когда проходит чемпионат мира, это не особо влияет на нас. Мы играем и во время молодежного чемпионата мира. Наши болельщики любят хоккей НХЛ. Поэтому наша обязанность предоставить им возможность смотреть эти матчи. А когда календарь сжат, когда приходится чаще играть два матча за два дня или 5 матчей за 7 дней, хоккеисты больше устают и травмируются. Вот что получается, когда сезон прерывается.

– Никакого дедлайна для НХЛ по Олимпиаде?

– Нет. Если он и будет, то будет для МОК или ИИХФ.

– А не боитесь, что какие-то владельцы клубов или игроки выступят за Олимпиаду, и это негативно отразится на лиге?

– Нет. Даже если все 150 игроков, которые обычно едут на Игры, проголосуют против Олимпиады, остальные 550 проголосуют за, потому что они получат 2-недельный перерыв. Я понимаю это. Но наша главная обязанность и главная обязанность хоккеистов – матчи НХЛ, – сказал Беттмэн.