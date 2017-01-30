Ирландский боец MMA Конор Макгрегор заявил, что его поединок с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим по правилам бокса случится в конце 2017 года или в начале 2018-го.

«Я считаю, что это будет первый бой на миллиард. Думаю, это произойдет в конце нынешнего или в начале следующего года.

Поеду в Лас-Вегас и получу боксерскую лицензию. И тогда посмотрим, чего стоит Флойд. Надеюсь, следующий бой проведу по правилам бокса», — приводит слова Макгрегора Worldboxingnews.

Ранее Мейвезер предложил Макгрегору $15 млн за организацию боя. Позднее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил обоим бойцам по $25 млн, однако американец не воспринял это всерьез, назвав Уайта шутником.