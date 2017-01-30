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    Конор МакГрегор: «Думаю, бой с Мейвезером на 1 млрд долларов состоится не позже начала 2018 года»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор МакГрегор

    Ирландский боец MMA Конор Макгрегор заявил, что его поединок с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим по правилам бокса случится в конце 2017 года или в начале 2018-го.

    «Я считаю, что это будет первый бой на миллиард. Думаю, это произойдет в конце нынешнего или в начале следующего года.

    Поеду в Лас-Вегас и получу боксерскую лицензию. И тогда посмотрим, чего стоит Флойд. Надеюсь, следующий бой проведу по правилам бокса», — приводит слова Макгрегора Worldboxingnews.

    Ранее Мейвезер предложил Макгрегору $15 млн за организацию боя. Позднее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил обоим бойцам по $25 млн, однако американец не воспринял это всерьез, назвав Уайта шутником.

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