Нобель Арустамян: «Зарплата Ивановича в «Зените» будет в районе 3 миллионов евро»
Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о возможном переходе защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».
«Центральный защитник – приоритетная позиция для усиления в «Зените». Сейчас петербургский клуб действительно находится в серьезных переговорах с Браниславом Ивановичем.
5 миллионов зарплаты, которые якобы будет получать Иванович, – не совсем верная информация. Если контракт подпишут, то его срок составит 2,5 года, а зарплата Ивановича будет в районе 3 миллионов евро. Как завершится переговорный процесс, говорить еще рано», – сказал журналист.
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