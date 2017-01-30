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    Нобель Арустамян: «Зарплата Ивановича в «Зените» будет в районе 3 миллионов евро»

    Теги Зенит Бранислав Иванович Челси Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Нобель Арустамян

    Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о возможном переходе защитника Бранислава Ивановича из «Челси» в «Зенит».

    «Центральный защитник – приоритетная позиция для усиления в «Зените». Сейчас петербургский клуб действительно находится в серьезных переговорах с Браниславом Ивановичем.

    5 миллионов зарплаты, которые якобы будет получать Иванович, – не совсем верная информация. Если контракт подпишут, то его срок составит 2,5 года, а зарплата Ивановича будет в районе 3 миллионов евро. Как завершится переговорный процесс, говорить еще рано», – сказал журналист.

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