Подиум Шипулина, Матч звезд КХЛ в Уфе и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. Йоханнес Бо выиграл масс-старт в Антхольце, Шипулин финишировал 3-м, обогнав Фуркада. В женской эстафете радоваться было нечему: россиянки на 5-м месте.

2. Матч звезд КХЛ прошел в Уфе в новом формате: в финале победил дивизион Чернышева с тремя игроками из «Салавата Юлаева».

3. В Англии «Челси» переиграл «Халл» (2:0) и оторвался от преследователей на 8 очков. «Арсенал» в драматичном матче дожал «Бернли» (2:1), а «Лестер» опять проиграл.

4. «Барселона» в гостях разгромила «Эйбар» (4:0), а «Атлетико» потерял очки в матче с «Атлетиком» (2:2).

5. Федерер, Вавринка вышли в 1/4 финала Australian Open. Надаль сегодня сыграет с Монфисом. В женской части турнира Макарова, Серена Уильямс.

6. ЦСКА победил польский «Пяст» на сборах (2:0), а «Локомотив» проиграл софийскому ЦСКА (1:2). Все результаты дня – здесь.

7. «Ювентус» и «Интер» победили в Италии, «Рома» выиграла 13-й домашний матч подряд в серии А

8. В НХЛ Малкин набрал очередные 2 очка в матче «Питтсбурга» с «Бостоном» (5:1). Вместе с Кросби они преследуют Макдэвида в гонке бомбардиров. Отличился и давно не забивавший защитник «Филадельфии» Иван Проворов, его команда взяла верх над «Айлендерс» (3:2 ОТ). Все результаты дня.

9. В НБА «Даллас» просто уничтожил «Лейкерс» (122:73), в активе Мозгова – 4 очка и 8 подборов. Все результаты дня.

10. В НФЛ определились участники Супербоула. В главном матче сезона сыграют «Нью-Ингленд» и «Атланта», обыгравшие соответственно «Питтсбург» и «Грин Бэй».

11. Карлсен неожиданно проиграл венгру Раппорту в голландском Вейк-ан-Зее. Карякин сыграл вничью с лидером турнира Со.

12. Хорошилов занял третье место в слаломе на этапе Кубка мира в Кицбюэле.

Цитата дня. «Не пишите про Домрачеву всякую фигню! Она не против России». Губерниев высказался в защиту Дарьи.