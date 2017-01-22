Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Астре», ЦСКА против «Пяста» и другие матчи
Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.
Товарищеские матчи
Урал Россия – Астра Румыния – 2:4 (1:1, 1:3)
Голы «Урала»: 1:1 – Павленко (25), 2:1 – Хозин (55).
«Урал»: Арапов (Тимофеев, 46), Хозин, Новиков, Панков, Меркулов, Подоксенов (Щербаков, 46), Глушков (Гавтадзе, 60), Павленко, Серченков, Ставпец, Ролон.
ЦСКА Россия – Пяст Польша – 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – Жамалетдинов.
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Алексей Березуцкий, Игнашевич, Васин, Миланов, Вернблум, Головин, Гордюшенко, Чалов, Жамалетдинов.
Краснодар Россия – Хэнань Китай – 15.00
«Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Калешин, Газинский, Перейра, Торбинский, Окриашвили, Ари, Смолов.
Анжи Россия – Актобе Казахстан – 17.30
Локомотив Россия – ЦСКА Болгария – 18.00
Урал Россия – Вииторул Румыния – 20.00
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