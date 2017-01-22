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    Товарищеские матчи. «Урал» проиграл «Астре», ЦСКА против «Пяста» и другие матчи

    Теги ЦСКА Локомотив Премьер-лига Россия ЦСКА София товарищеские матчи (клубы) результаты Урал Анжи Актобе Краснодар Пяст Хэнань Цзянье Астра Вииторул

    Российские клубы продолжают подготовку к весенней части сезона, проводя контрольные матчи на сборах.

    Товарищеские матчи

    Урал Россия – Астра Румыния – 2:4 (1:1, 1:3)

    Голы «Урала»: 1:1 – Павленко (25), 2:1 – Хозин (55).

    «Урал»: Арапов (Тимофеев, 46), Хозин, Новиков, Панков, Меркулов, Подоксенов (Щербаков, 46), Глушков (Гавтадзе, 60), Павленко, Серченков, Ставпец, Ролон.

    ЦСКА Россия – Пяст Польша – 1:0 (первый тайм)

    Гол: 1:0 – Жамалетдинов.

    ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Алексей Березуцкий, Игнашевич, Васин, Миланов, Вернблум, Головин, Гордюшенко, Чалов, Жамалетдинов.

    Краснодар Россия – Хэнань Китай – 15.00

    «Краснодар»: Синицын, Рамирес, Гранквист, Мартынович, Калешин, Газинский, Перейра, Торбинский, Окриашвили, Ари, Смолов.

    Анжи Россия – Актобе Казахстан – 17.30

    Локомотив Россия – ЦСКА Болгария – 18.00

    Урал Россия – Вииторул Румыния – 20.00

     

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