Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался в защиту белоруски Дарьи Домрачевой.

«Друзья! Дарья Домрачева не против России! Даша против допинга, кем бы он ни применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню!

Даша, нормальные болельщики рядом с тобой! Я тоже рядом! Две сестры — Беларусь и Россия! Навсегда!» – написал Губерниев.

Ранее Домрачева сообщила, что спортсмены остались разочарованы решениями IBU на заседании по вопросам борьбы с допингом.