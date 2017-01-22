Дмитрий Губерниев: «Не пишите про Домрачеву всякую фигню! Она не против России»
Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался в защиту белоруски Дарьи Домрачевой.
«Друзья! Дарья Домрачева не против России! Даша против допинга, кем бы он ни применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню!
Даша, нормальные болельщики рядом с тобой! Я тоже рядом! Две сестры — Беларусь и Россия! Навсегда!» – написал Губерниев.
Ранее Домрачева сообщила, что спортсмены остались разочарованы решениями IBU на заседании по вопросам борьбы с допингом.
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