Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. «Детройт» – «Рейнджерс», «Бостон» против «Питтсбурга» и другие матчи

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Оттава Бостон Нэшвилл Детройт Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота НХЛ

    Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ состоится 6 матчей.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Рейнджерс 0:0 (2 период)
    Дата проведения
    22 января, 20.30, «Joe Louis Arena»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Питтсбург – Бостон
    Дата проведения
    22 января, 23.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Оттава – Коламбус
    Дата проведения
    23 января, 01.00, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Айлендерс – Филадельфия
    Дата проведения
    23 января, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Чикаго – Ванкувер
    Дата проведения
    23 января, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Миннесота – Нэшвилл
    Дата проведения
    23 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться