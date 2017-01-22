НХЛ. «Детройт» – «Рейнджерс», «Бостон» против «Питтсбурга» и другие матчи
Сегодня в регулярном чемпионате НХЛ состоится 6 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 20.30, «Joe Louis Arena»
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- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Consol Energy Center»
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- Дата проведения
- 23 января, 01.00, «Canadian Tire Centre»
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- Дата проведения
- 23 января, 02.00, «Barclays Center»
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- Дата проведения
- 23 января, 03.30, «United Center»
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- Дата проведения
- 23 января, 04.00, «Xcel Energy Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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