В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Орландо», «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся в гостях с «Далласом».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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