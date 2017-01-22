НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» играет с «Орландо», «Лейкерс» – с «Далласом» и другие матчи
В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Орландо», «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся в гостях с «Далласом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 20.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 22 января, 23.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 23 января, 02.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 23 января, 03.00, «Target Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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