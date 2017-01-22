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    НБА. Регулярный чемпионат. «Голден Стэйт» играет с «Орландо», «Лейкерс» – с «Далласом» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Денвер Голден Стэйт Лейкерс Миннесота Орландо Финикс Торонто НБА

    В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» сыграет на выезде с «Орландо», «Лейкерс» Тимофея Мозгова встретятся в гостях с «Далласом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Голден Стэйт 10:10 (1 четверть)
    Дата проведения
    22 января, 20.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Даллас – Лейкерс
    Дата проведения
    22 января, 23.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

     

    Торонто – Финикс
    Дата проведения
    23 января, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Превью

     

    Миннесота – Денвер
    Дата проведения
    23 января, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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