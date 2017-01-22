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    «Челси» оторвался от 2-го места на 8 очков

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Халл

    В 22-м туре чемпионата Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» обыграл «Халл» (2:0).

    Эта победа позволила лондонцам оторваться от своих преследователей. Теперь «Челси» опережает идущий на втором месте «Арсенал» на 8 очков, «Тоттенхэм» – на 9, «Ливерпуль» – на 10, «Манчестер Сити» – на 12, «Манчестер Юнайтед» – на 14.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча. 

    Челси – Халл 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    22 января, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 45 Диего Коста, 2:0 – 81 Кэйхилл.
    ЧелсиКуртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Педро (Виллиан, 71), Канте, Азар (Фабрегас, 71), Диего Коста (Батшуайи, 87).
    ХаллЯкупович, Магуайр, Доусон, Дэвис (Ньяссе, 59), Эльабделлауи, Эвандро, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Клукас, Робертсон, Эрнандес (Диоманде, 75).
    Предупреждения:
    Доусон (7), Дэвис (26), Канте (43), Робертсон (52).

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