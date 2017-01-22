«Челси» оторвался от 2-го места на 8 очков
В 22-м туре чемпионата Англии на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» обыграл «Халл» (2:0).
Эта победа позволила лондонцам оторваться от своих преследователей. Теперь «Челси» опережает идущий на втором месте «Арсенал» на 8 очков, «Тоттенхэм» – на 9, «Ливерпуль» – на 10, «Манчестер Сити» – на 12, «Манчестер Юнайтед» – на 14.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 22 января, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 45 Диего Коста, 2:0 – 81 Кэйхилл.
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Челси –
Куртуа, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Мозес, Педро (Виллиан, 71), Канте, Азар (Фабрегас, 71), Диего Коста (Батшуайи, 87).
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Халл –
Якупович, Магуайр, Доусон, Дэвис (Ньяссе, 59), Эльабделлауи, Эвандро, Мэйсон (Мейлер, 21), Хаддлстоун, Клукас, Робертсон, Эрнандес (Диоманде, 75).
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