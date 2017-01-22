Кубок мира. Масс-старт. Шипулин, Цветков, Бабиков, Гараничев выступят в гонке
Сегодня в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира состоится мужской масс-старт. В гонке выступят россияне Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев.
- Дата проведения
- 22 января, 13.00
Антхольц, Италия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Мартен Фуркад
|2
|Антон Шипулин
|3
|Симон Шемп
|4
|Арнд Пайффер
|5
|Эмиль Хегле Свенсен
|6
|Эрик Лессер
|7
|Уле Эйнар Бьорндален
|8
|Максим Цветков
|9
|Йоханнес Бо
|10
|Юлиан Эберхард
|11
|Михал Крчмарж
|12
|Антон Бабиков
|13
|Жан-Гийом Беатрикс
|14
|Бенедикт Долль
|15
|Доминик Виндиш
|16
|Лоуэлл Бэйли
|17
|Кентен Фильон-Майе
|18
|Беньямин Вегер
|19
|Ондржей Моравец
|20
|Михал Шлезингр
|21
|Дмитрий Пидручный
|22
|Сергей Семенов
|23
|Ларс Хельге Биркеланд
|24
|Андрей Расторгуев
|25
|Симон Дестье
|26
|Красимир Анев
|27
|Евгений Гараничев
|28
|Владимир Семаков
|29
|Скотт Гоу
|30
|Лоренц Вягер
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