Сегодня в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира состоится мужской масс-старт. В гонке выступят россияне Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев.

Дата проведения 22 января, 13.00

Стартовый лист