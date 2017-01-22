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    Кубок мира. Масс-старт. Шипулин, Цветков, Бабиков, Гараничев выступят в гонке

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    Сегодня в итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира состоится мужской масс-старт. В гонке выступят россияне Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков и Евгений Гараничев.

    Дата проведения
    22 января, 13.00
    Онлайн гонки

    Антхольц, Италия. Масс-старт

    Стартовый лист

    1  Мартен Фуркад
    2  Антон Шипулин
    3  Симон Шемп
    4  Арнд Пайффер
    5  Эмиль Хегле Свенсен
    6  Эрик Лессер
    7  Уле Эйнар Бьорндален
    8  Максим Цветков
    9  Йоханнес Бо
    10  Юлиан Эберхард
    11  Михал Крчмарж
    12  Антон Бабиков
    13  Жан-Гийом Беатрикс
    14  Бенедикт Долль
    15  Доминик Виндиш
    16  Лоуэлл Бэйли
    17  Кентен Фильон-Майе
    18  Беньямин Вегер
    19  Ондржей Моравец
    20  Михал Шлезингр
    21  Дмитрий Пидручный
    22  Сергей Семенов
    23  Ларс Хельге Биркеланд
    24  Андрей Расторгуев
    25  Симон Дестье
    26  Красимир Анев
    27  Евгений Гараничев
    28  Владимир Семаков
    29  Скотт Гоу
    30  Лоренц Вягер

     

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