Чемпионат Испании. «Реал» примет «Малагу», «Вильярреал» против «Валенсии» и другие матчи
В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Малагой», «Атлетико» – с «Атлетиком», «Барселона» в гостях встретится с «Эйбаром».
Чемпионат Испании
19-й тур
- Дата проведения
- 21 января, 15.00, «Корнелья Эль Прат»
- Голы:
- 1:0 – 11 Рейес, 1:1 – 23 Перейра, 2:1 – 32 Пьятти, 3:1 – 48 Марк Наварро.
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Эспаньол –
Лопес, Марк Наварро, Рейес, Кариколь, Хурадо, Рейес (Севилья, 81), Лопес Сильва, Перес (Марк Рока, 75), Хави Фуэго, Пьятти, Морено.
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Гранада –
Очоа, Ингасон, Табану (Силва, 46), Фулькье, Ломбан, Серджи Сампер, Крхин (Буэно, 77), Перейра, Бога (Понсе, 46), Кравец, Малле.
- Дата проведения
- 21 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 21 января, 20.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 22 января, 14.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 22 января, 18.15, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 22 января, 20.30, «Аноэта»
- Дата проведения
- 22 января, 20.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 22 января, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 20 января, 22.45, «де Гран Канария»
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Лас-Пальмас –
Варас, Маседо, Лемос, Артилес, Элдер Лопеш, Монторо, Меса, Гомес, Момо (Домингес, 80), Ливая (Эль-Жар, 85), Гарсия (Бенито Рамирес, 89).
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Депортиво –
Тытонь, Хуанфран, Аррибас, Сидней, Наварро, Чолак, Борхес, Гильерме, Луизинью (Морено, 80), Хоселу (Оскар Пинчи, 90), Андоне.
- Удаление:
- Артилес (77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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