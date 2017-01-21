В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Малагой», «Атлетико» – с «Атлетиком», «Барселона» в гостях встретится с «Эйбаром».

Чемпионат Испании

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица примеры

Статистика примеры