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    Чемпионат Испании. «Реал» примет «Малагу», «Вильярреал» против «Валенсии» и другие матчи

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    В 19-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Малагой», «Атлетико» – с «Атлетиком», «Барселона» в гостях встретится с «Эйбаром».

    Чемпионат Испании

    19-й тур

    Эспаньол – Гранада 3:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    21 января, 15.00, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 11 Рейес, 1:1 – 23 Перейра, 2:1 – 32 Пьятти, 3:1 – 48 Марк Наварро.
    ЭспаньолЛопес, Марк Наварро, Рейес, Кариколь, Хурадо, Рейес (Севилья, 81), Лопес Сильва, Перес (Марк Рока, 75), Хави Фуэго, Пьятти, Морено.
    ГранадаОчоа, Ингасон, Табану (Силва, 46), Фулькье, Ломбан, Серджи Сампер, Крхин (Буэно, 77), Перейра, Бога (Понсе, 46), Кравец, Малле.
    Предупреждения:
    Ингасон (18), Фулькье (49).
    Реал Мадрид – Малага
    Дата проведения
    21 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Алавес – Леганес
    Дата проведения
    21 января, 20.30, «Мендисорроса»
    превью матча онлайн статистика
    Вильярреал – Валенсия
    Дата проведения
    21 января, 22.45, «Эстадио де ла Серамика»
    превью матча онлайн статистика
    Осасуна – Севилья
    Дата проведения
    22 января, 14.00, «Эль-Садар»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик – Атлетико
    Дата проведения
    22 января, 18.15, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Сельта
    Дата проведения
    22 января, 20.30, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Бетис – Спортинг Хихон
    Дата проведения
    22 января, 20.30, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Эйбар – Барселона
    Дата проведения
    22 января, 22.45, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Депортиво 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    20 января, 22.45, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 13 Гарсия, 1:1 – 69 Андоне.
    Лас-ПальмасВарас, Маседо, Лемос, Артилес, Элдер Лопеш, Монторо, Меса, Гомес, Момо (Домингес, 80), Ливая (Эль-Жар, 85), Гарсия (Бенито Рамирес, 89).
    ДепортивоТытонь, Хуанфран, Аррибас, Сидней, Наварро, Чолак, Борхес, Гильерме, Луизинью (Морено, 80), Хоселу (Оскар Пинчи, 90), Андоне.
    Предупреждения:
    Артилес (72), Хоселу (90).
    Удаление:
    Артилес (77).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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