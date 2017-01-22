Биатлонисты избежали санкций, рекорд Руни, поражение гандбольной сборной и другие новости
1. IBU не принял санкций в отношении России на основе доклада Макларена.
2. Уэйн Руни забил «Стоку» и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ». Все результаты дня в АПЛ, где «Ливерпуль» проиграл, а «Ман Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.
3. Сборная России по гандболу проиграла Словении в 1/8-й чемпионата мира.
4. Дубль Серхио Рамоса обеспечил «Реалу» победу над «Малагой», а самому защитнику – личный рекорд результативности.
5. Россия стала 3-й в мужской эстафете на Кубке мира. Женский масс-старт выиграла немка Хорхлер.
6. Товарищеские матчи: «Зенит» разгромил китайский «Чанчунь», ЦСКА – швейцарский «Волен», «Динамо» обыграло клуб из Молдавии.
7. В США состоялась премьера документального фильма о допинге с участием Родченкова.
8. Павлюченкова победила Кузнецову на Australian Open и вышла в 1/4 финала.
9. Владимир Ткачев выиграл конкурс буллитов на Матче звезд КХЛ, взяв краги у Кирилла Капризова.
10. Марко Верратти получил самую странную желтую карточку сезона, головой катнув мяч в руки голкиперу.
11. В НБА «Мемфис» уступил «Хьюстону», «Кливленд» проиграл «Сан-Антонио». Остальные результаты – здесь.
12. Овечкин, Наместников и Слепышев забросили по шайбе. Другие результаты в НХЛ – здесь.
Цитата. «Если в трансфере Молло установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех». Мутко – о скандале вокруг новичка «Зенита».
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