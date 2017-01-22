Биатлонисты избежали санкций, рекорд Руни, поражение гандбольной сборной и другие новости

1. IBU не принял санкций в отношении России на основе доклада Макларена.

2. Уэйн Руни забил «Стоку» и стал лучшим бомбардиром в истории «МЮ». Все результаты дня в АПЛ, где «Ливерпуль» проиграл, а «Ман Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью.

3. Сборная России по гандболу проиграла Словении в 1/8-й чемпионата мира.

4. Дубль Серхио Рамоса обеспечил «Реалу» победу над «Малагой», а самому защитнику – личный рекорд результативности.

5. Россия стала 3-й в мужской эстафете на Кубке мира. Женский масс-старт выиграла немка Хорхлер.

6. Товарищеские матчи: «Зенит» разгромил китайский «Чанчунь», ЦСКА – швейцарский «Волен», «Динамо» обыграло клуб из Молдавии.

7. В США состоялась премьера документального фильма о допинге с участием Родченкова.

8. Павлюченкова победила Кузнецову на Australian Open и вышла в 1/4 финала.

9. Владимир Ткачев выиграл конкурс буллитов на Матче звезд КХЛ, взяв краги у Кирилла Капризова.

10. Марко Верратти получил самую странную желтую карточку сезона, головой катнув мяч в руки голкиперу.

11. В НБА «Мемфис» уступил «Хьюстону», «Кливленд» проиграл «Сан-Антонио». Остальные результаты – здесь.

12. Овечкин, Наместников и Слепышев забросили по шайбе. Другие результаты в НХЛ – здесь.

Цитата. «Если в трансфере Молло установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех». Мутко – о скандале вокруг новичка «Зенита».