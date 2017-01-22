Матч звезд КХЛ. Команды четырех дивизионов проведут турнир в формате 4 на 4
Сегодня в Уфе в рамках Матча звезд КХЛ состоится турнир четырех сборных дивизионов, которые проведут полуфиналы и финальный матч.
В каждой из команд выступят по 11 хоккеистов: 1 вратарь, 9 полевых игроков и по одному из четырех лучших участников Кубка Вызова МХЛ.
Матчи турнира будут продолжаться по 20 минут и проходить в формате 4 на 4, в случае дополнительного времени – 3 на 3.
Матч звезд КХЛ
Уфа
Сборная дивизиона Харламова – сборная дивизиона Чернышева – 14.00
Сборная дивизиона Боброва – сборная дивизиона Тарасова – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.