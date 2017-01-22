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    Матч звезд КХЛ. Команды четырех дивизионов проведут турнир в формате 4 на 4

    Теги КХЛ Матч звезд КХЛ

    Сегодня в Уфе в рамках Матча звезд КХЛ состоится турнир четырех сборных дивизионов, которые проведут полуфиналы и финальный матч.

    В каждой из команд выступят по 11 хоккеистов: 1 вратарь, 9 полевых игроков и по одному из четырех лучших участников Кубка Вызова МХЛ.

    Матчи турнира будут продолжаться по 20 минут и проходить в формате 4 на 4, в случае дополнительного времени – 3 на 3.

    Матч звезд КХЛ

    Уфа

    Сборная дивизиона Харламова – сборная дивизиона Чернышева – 14.00

    Сборная дивизиона Боброва – сборная дивизиона Тарасова – 15.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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