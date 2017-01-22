Сегодня в Уфе в рамках Матча звезд КХЛ состоится турнир четырех сборных дивизионов, которые проведут полуфиналы и финальный матч.

В каждой из команд выступят по 11 хоккеистов: 1 вратарь, 9 полевых игроков и по одному из четырех лучших участников Кубка Вызова МХЛ.

Матчи турнира будут продолжаться по 20 минут и проходить в формате 4 на 4, в случае дополнительного времени – 3 на 3.

Матч звезд КХЛ

Уфа

Сборная дивизиона Харламова – сборная дивизиона Чернышева – 14.00

Сборная дивизиона Боброва – сборная дивизиона Тарасова – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.