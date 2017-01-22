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    Кубок мира. Эстафета. Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова побегут за Россию

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    Сегодня на Кубке мира в итальянском Антхольце пройдет женская эстафета. В составе сборной России выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова.

    Дата проведения
    22 января, 16.45
    Онлайн гонки

    Антхольц, Италия. Эстафета

    Россия (№8): Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова.

    Германия (№1): Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер.

    Франция (№2): Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз, Анаис Бескон, Мари Дорен Абер.

    Украина (№3): Юлия Журавок, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.

    Норвегия (№4): Кайя-Вейен Николайсен, Фанни Хурн Биркеланд, Марион Реннинг Хубер, Марте Ольсбу.

    Швеция (№6): Ханна Оберг, Шардин Слоф, Муна Брурссон, Анна Магнуссон.

    Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева.

     

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