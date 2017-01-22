Сегодня на Кубке мира в итальянском Антхольце пройдет женская эстафета. В составе сборной России выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова.

Дата проведения 22 января, 16.45

Россия (№8): Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова.

Германия (№1): Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер.

Франция (№2): Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз, Анаис Бескон, Мари Дорен Абер.

Украина (№3): Юлия Журавок, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.

Норвегия (№4): Кайя-Вейен Николайсен, Фанни Хурн Биркеланд, Марион Реннинг Хубер, Марте Ольсбу.

Швеция (№6): Ханна Оберг, Шардин Слоф, Муна Брурссон, Анна Магнуссон.

Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева.