Кубок мира. Эстафета. Сливко, Акимова, Глазырина и Подчуфарова побегут за Россию
Сегодня на Кубке мира в итальянском Антхольце пройдет женская эстафета. В составе сборной России выступят Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова.
- Дата проведения
- 22 января, 16.45
Антхольц, Италия. Эстафета
Россия (№8): Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Екатерина Глазырина, Ольга Подчуфарова.
Германия (№1): Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер.
Франция (№2): Анаис Шевалье, Жюстин Брезаз, Анаис Бескон, Мари Дорен Абер.
Украина (№3): Юлия Журавок, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.
Норвегия (№4): Кайя-Вейен Николайсен, Фанни Хурн Биркеланд, Марион Реннинг Хубер, Марте Ольсбу.
Швеция (№6): Ханна Оберг, Шардин Слоф, Муна Брурссон, Анна Магнуссон.
Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева.
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