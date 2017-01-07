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    Bild: Смолов обойдется дортмундской «Боруссии» в 10 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд Федор Смолов Премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Китай Краснодар Адриан Рамос Бейцзин Гуоань Чунцин Лифань

    Дортмундская «Боруссия» внимательно следит за игрой нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    По информации Bild, 26-летний форвард сборной России будет стоить немецкому клубу 10 миллионов евро, но в ближайшее время вряд ли стоит ожидать перехода.

    «Боруссия» наблюдает за тем, как развивается ситуация с возможным отъездом в Китай колумбийского нападающего Адриана Рамоса, интерес к которому проявляют «Бейцзин Гуоань» и «Чунцин Лифань».

    Трансферное окно в Китае открыто до 26 февраля, а в России – до 24-го.

    Федор Смолов: «Рассчитываю летом уехать в Европу. В Германии есть команда, куда готов даже зимой»

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