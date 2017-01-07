Дортмундская внимательно следит за игрой нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

По информации Bild, 26-летний форвард сборной России будет стоить немецкому клубу 10 миллионов евро, но в ближайшее время вряд ли стоит ожидать перехода.

«Боруссия» наблюдает за тем, как развивается ситуация с возможным отъездом в Китай колумбийского нападающего , интерес к которому проявляют «Бейцзин Гуоань» и .

Трансферное окно в Китае открыто до 26 февраля, а в России – до 24-го.

Федор Смолов: «Рассчитываю летом уехать в Европу. В Германии есть команда, куда готов даже зимой»