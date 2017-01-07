Bild: Смолов обойдется дортмундской «Боруссии» в 10 млн евро
Дортмундская «Боруссия» внимательно следит за игрой нападающего «Краснодара» Федора Смолова.
По информации Bild, 26-летний форвард сборной России будет стоить немецкому клубу 10 миллионов евро, но в ближайшее время вряд ли стоит ожидать перехода.
«Боруссия» наблюдает за тем, как развивается ситуация с возможным отъездом в Китай колумбийского нападающего Адриана Рамоса, интерес к которому проявляют «Бейцзин Гуоань» и «Чунцин Лифань».
Трансферное окно в Китае открыто до 26 февраля, а в России – до 24-го.
Федор Смолов: «Рассчитываю летом уехать в Европу. В Германии есть команда, куда готов даже зимой»
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