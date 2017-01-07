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    Макларен заявил, что за ним велась слежка во время расследования

    Теги Сочи-2014 допинг Ричард Макларен Григорий Родченков

    Канадский юрист Ричард Макларен заявил, что за ним велась слежка во время расследования по допингу в России.

    По словам Макларена, слежка велась за персоналом, который проводил расследование, а компьютеры подвергались атакам. Кроме того, люди пытались установить контакт с его студентами из университета.

    «Все это было словно из истории про шпионов», – сказал Макларен.

    Также он отметил, что не ожидал, что расследование окажется таким сложным, и сначала не поверил в историю бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова, сообщает The Globe and Mail.

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