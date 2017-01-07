«Реал» повторил рекорд «Барселоны», проведя 39 матчей подряд без поражений
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Гранаду» (5:0).
Таким образом, клуб из Мадрида повторил рекордную серию без поражений во всех турнирах среди испанских команд.
Те же 39 матчей без поражений провела «Барселона» с октября 2015 по март 2016 года.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 7 января, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело (Коэнтрау, 68), Карвахаль, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос (Хамес, 46), Иско (Асенсио, 51), Роналду, Бензема.
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Гранада –
Очоа, Ломбан, Рубен Везу, Силва, Табану (Понсе, 77), Серджи Сампер, Агбо (Маркес, 60), Перейра, Бога (Буэно, 65), Тито, Кравец.
- Предупреждения:
- Серджи Сампер (44), Агбо (57), Силва (70), Каземиро (71), Табану (72).
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