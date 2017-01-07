Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Руни забил 249-й гол и догнал Чарльтона в списке лучших бомбардиров «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Рединг Кубок Англии Бобби Чарльтон видео рекорды

    Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил гол в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Редингом» (2:0, второй тайм).

    Таким образом, 31-летний форвард сборной Англии забил 249-й гол за клуб.

    Руни теперь делит с сэром Бобби Чарльтоном первое место в списке лучших бомбардиров в истории «Манчестер Юнайтед».

    Чарльтон играл за манкунианцев с 1954 по 1973 год (759 матчей). Руни выступает за «МЮ» с 2004 года (547 матчей). Подробную статистику игрока смотрите здесь.

    11 лучших футболистов Англии всех времен

    Мюнхен, до востребования

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться