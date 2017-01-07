Руни забил 249-й гол и догнал Чарльтона в списке лучших бомбардиров «МЮ»
Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни забил гол в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Редингом» (2:0, второй тайм).
Таким образом, 31-летний форвард сборной Англии забил 249-й гол за клуб.
Руни теперь делит с сэром Бобби Чарльтоном первое место в списке лучших бомбардиров в истории «Манчестер Юнайтед».
Чарльтон играл за манкунианцев с 1954 по 1973 год (759 матчей). Руни выступает за «МЮ» с 2004 года (547 матчей). Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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