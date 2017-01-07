Вдова Сергея Шустикова Наталья рассказала о событиях, случившихся в день кончины ее мужа.

– Не могу себе простить, что вызвала государственную «скорую»! Мы ее ждали больше часа. Халатность. Мне сказали: «Человек просто не передал…».

– Диспетчер?

– Ну да. В голове не укладывается. Сережа весь день был дома. В обед внезапно произнес: «Слабость какая-то. Есть не хочется…» Давление в норме. Температуры нет. К вечеру аппетит так и не появился. Дети отправились в свою комнату, я на кухне возилась. В 0.28 первый приступ. Сережа быстро отошел, открыл глаза: «Я что, спал?» Нет, говорю, тебе стало плохо.

– А он?

– «Да ты что! Я и боли-то не почувствовал. Думал, уснул…» – «Я «скорую» вызову» – «Зачем?» – «Сережа, такими вещами не шутят». Врачей нет и нет. Сережа заволновался: «Что ж не едут? Кажется, опять начинается…».

– Второй приступ?

– Да. Вика, старшая дочь, набрала 03, я держала Сережу на руках, по громкой связи описывала симптомы, просила корректировать действия. В ответ равнодушный голос: «Ждите врача». Дальше Вика и Настя уже с двух телефонов названивали в «скорую». Слышали в трубке: «Деточка, да ты не кричи, успокойся…». Наконец в 1.35 явился фельдшер.

– Один?

– То-то и оно. Человек совершенно неподготовленный. Через пару минут диалог случился. «Может, укол в сердце?» – «Вы что, кино насмотрелись?» – «Вызывайте реанимобиль» – «Их отменили. Вы что, не знаете?» – «Откуда?! Тогда реанимационную бригаду. А где дефибриллятор?» – «Чем истерить, лучше кого-то послать за ним в машину…». Настя в носках и ночной рубашке кинулась на мороз, Вика за ней.

– Кошмар.

– Я качала помпу, а фельдшер делал массаж сердца. Говорю: «Надо интенсивнее!». Он хмуро: «Вдруг ребра сломаю?». Я не медик, но знаю: массаж сердца должен быть таким, чтоб кости хрустели. Когда принесли дефибриллятор, фельдшер сел так, что монитор я не видела. Тело на разряды не реагировало. Был странный звук, спросила: «Что это?» – «Электроды пищат, если нет контакта». А главврач сказал мне, что дефибриллятор вообще не применяли.

– Вторая «скорая» приехала быстро?

– Да. Но время было упущено. Сережа умер у меня на руках, – сказала Шустикова.