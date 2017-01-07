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    Чемпионат Испании. «Реал» примет «Гранаду», «Реал Сосьедад» против «Севильи» и другие матчи

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    В 17-м туре примеры «Реал» сыграет с «Гранадой», «Эйбар» примет «Атлетико», «Реал Сосьедад» встретится с «Севильей», «Вильярреал» – с  «Барселоной».

    Чемпионат Испании

    17-й тур

    Реал Мадрид – Гранада
    Дата проведения
    7 января, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Реал МадридНавас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема.
    ГранадаОчоа, Ломбан, Рубен Везу, Силва, Табану, Серджи Сампер, Агбо, Перейра, Бога, Тито, Кравец.
    Эйбар – Атлетико
    Дата проведения
    7 января, 18.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика
    Лас-Пальмас – Спортинг Хихон
    Дата проведения
    7 января, 20.30, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика
    Реал Сосьедад – Севилья
    Дата проведения
    7 января, 22.45, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Атлетик – Алавес
    Дата проведения
    8 января, 14.00, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Бетис – Леганес
    Дата проведения
    8 января, 18.15, «Бенито Вильямарин»
    превью матча онлайн статистика
    Сельта – Малага
    Дата проведения
    8 января, 20.30, «Балайдос»
    превью матча онлайн статистика
    Вильярреал – Барселона
    Дата проведения
    8 января, 22.45, «Эль Мадригал»
    превью матча онлайн статистика
    Осасуна – Валенсия
    Дата проведения
    9 января, 22.45, «Эль-Садар»
    превью матча онлайн статистика
    Эспаньол – Депортиво 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    6 января, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 59 Борхес, 1:1 – 63 Морено.
    ЭспаньолРоберто, Санчес (Дуарте, 84), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хави Фуэго, Севилья (Кайседо, 75), Перес (Мелендо, 75), Хурадо, Пьятти, Морено.
    ДепортивоТытонь, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро, Чолак, Борхес, Гильерме, Гама (Луизинью, 85), Андоне (Борха Валье, 90), Хоселу.
    Предупреждения:
    Хуанфран (17), Гильерме (24), Севилья (27).
    Удаление:
    Хуанфран (90).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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