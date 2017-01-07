Чемпионат Испании. «Реал» примет «Гранаду», «Реал Сосьедад» против «Севильи» и другие матчи
В 17-м туре примеры «Реал» сыграет с «Гранадой», «Эйбар» примет «Атлетико», «Реал Сосьедад» встретится с «Севильей», «Вильярреал» – с «Барселоной».
Чемпионат Испании
17-й тур
- Дата проведения
- 7 января, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема.
- Дата проведения
- 7 января, 18.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 7 января, 20.30, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 7 января, 22.45, «Аноэта»
- Дата проведения
- 8 января, 14.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 8 января, 18.15, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 8 января, 20.30, «Балайдос»
- Дата проведения
- 8 января, 22.45, «Эль Мадригал»
- Дата проведения
- 9 января, 22.45, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 6 января, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
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Эспаньол –
Роберто, Санчес (Дуарте, 84), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хави Фуэго, Севилья (Кайседо, 75), Перес (Мелендо, 75), Хурадо, Пьятти, Морено.
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Депортиво –
Тытонь, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро, Чолак, Борхес, Гильерме, Гама (Луизинью, 85), Андоне (Борха Валье, 90), Хоселу.
- Удаление:
- Хуанфран (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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