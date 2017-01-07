В 17-м туре примеры «Реал» сыграет с «Гранадой», «Эйбар» примет «Атлетико», «Реал Сосьедад» встретится с «Севильей», «Вильярреал» – с «Барселоной».

Чемпионат Испании

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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