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    Кубок IBU. Спринт. Логинов победил, Волков – 9-й

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    Российский биатлонист Александр Логинов сегодня на Кубке IBU в итальянском Мартелло выиграл спринт. Это первая победа спортсмена на международных соревнованиях после отбытия дисквалификации.

    Кубок IBU

    4-й этап

    Мартелло, Италия

    Мужчины

    Спринт

    1. Александр Логинов (Россия) – 24.34,0 (0+2)
    2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 44,2 (0+0)
    3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) – 1.23,4 (0+1)
    4. Фабиан Херль (Австрия) – 1.34,9 (1+1)
    5. Свен Гроссеггер (Австрия) – 1.38,2 (1+1)
    6. Петер Брюннер (Австрия) – 1.39,6 (2+0)
    7. Эмильен Жакелен (Франция) – 1.40,9 (1+1)
    8. Аристид Бегю (Франция) – 1.44,0 (2+0)
    9. Алексей Волков (Россия) – 1.44,2 (3+1)
    10. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 1.46,7 (0+3)...
    12. Тимур Махамбетов (Россия) – 1.52,2 (1+0)...
    17. Александр Поварницын (Россия) – 2.18,8 (1+3)

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