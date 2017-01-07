Российский биатлонист Александр Логинов сегодня на Кубке IBU в итальянском Мартелло выиграл спринт. Это первая победа спортсмена на международных соревнованиях после отбытия дисквалификации.

Кубок IBU

4-й этап

Мартелло, Италия

Мужчины

Спринт

1. Александр Логинов (Россия) – 24.34,0 (0+2)

2. Мартин Фемстейневик (Норвегия) – 44,2 (0+0)

3. Михаэль Вилляйтнер (Германия) – 1.23,4 (0+1)

4. Фабиан Херль (Австрия) – 1.34,9 (1+1)

5. Свен Гроссеггер (Австрия) – 1.38,2 (1+1)

6. Петер Брюннер (Австрия) – 1.39,6 (2+0)

7. Эмильен Жакелен (Франция) – 1.40,9 (1+1)

8. Аристид Бегю (Франция) – 1.44,0 (2+0)

9. Алексей Волков (Россия) – 1.44,2 (3+1)

10. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 1.46,7 (0+3)...

12. Тимур Махамбетов (Россия) – 1.52,2 (1+0)...

17. Александр Поварницын (Россия) – 2.18,8 (1+3)