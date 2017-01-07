Данни: «Зенит» лучше «Спартака». Лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс»
Полузащитник «Зенита» Данни оценил шансы команды на чемпионский титул.
«Мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но думаю, в этом году «Зенит» выиграет чемпионат и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.
«Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит». «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше: лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс.
А то, что мы ниже «Спартака» в таблице – сезон не закончился, мы только начинаем», – сказал Данни в программе «Детский вопрос» на телеканале «Матч ТВ».
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