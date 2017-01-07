Полузащитник Данни оценил шансы команды на чемпионский титул.

«Мы не попали в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но думаю, в этом году выиграет чемпионат и в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

будет первым? Нет, только «Зенит». набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше: лучшая команда, лучшие игроки, лучший класс.

А то, что мы ниже «Спартака» в таблице – сезон не закончился, мы только начинаем», – сказал в программе «Детский вопрос» на телеканале «Матч ТВ».