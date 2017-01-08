Форвард «Монреаля» Александр Радулов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата с «Торонто» (5:3).

Она стала для россиянина 10-й в сезоне. Также он поучаствовал в заброшенной шайбе Макса Пачиоретти, который открыл счет.

Отметим, что Радулов провел на льду почти 24 минуты, при том, что в первом периоде заработал два малых штрафа.

Он продлил результативную серию до 6 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков. Всего у него стало 31 (10+21) очко в 38 матчах при полезности «+9».