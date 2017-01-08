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    НХЛ. Радулов забросил 10-ю шайбу в сезоне и довел результативную серию до 6 матчей

    Теги Монреаль Торонто Александр Радулов НХЛ

    Форвард «Монреаля» Александр Радулов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:3). 

    Она стала для россиянина 10-й в сезоне. Также он поучаствовал в заброшенной шайбе Макса Пачиоретти, который открыл счет.

    Отметим, что Радулов провел на льду почти 24 минуты, при том, что в первом периоде заработал два малых штрафа. 

    Он продлил результативную серию до 6 матчей, в которых набрал 8 (4+4) очков. Всего у него стало 31 (10+21) очко в 38 матчах при полезности «+9». 

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