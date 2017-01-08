Форвард «Сент-Луиса» забросил 20-ю шайбу в сезоне в матче с «Далласом» (4:3).

Он добирается до этой отметки четвертый сезон подряд. В нынешнем сезоне он стал пятым игроком в лиге, кто ее достиг.

В активе Тарасенко стало 43 (20+23) очка в 40 матчах сезона, и он настиг Евгения Малкина из «Питтсбурга» в гонке бомбардиров, разделив с ним второе место. Впереди только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» с 46 очками.